Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi Evden çıkamadığı öne sürülen yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın çevre evlere de sıçradı, yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Evden çıkamadığı öne sürülen yaşlı bir kadını arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mumcu Kırsal Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye aracı, BASKİ’ye ait 2 tanker, 3 kepçe ve Simav’dan gelen 2 yangın söndürme aracı müdahale etti. 3’ü metruk olmak üzere 5 evin zarar gördüğü yangında, evlerden birinden çıkamadığı iddia edilen 81 yaşındaki Meryem Abeş ise ekiplerce aranıyor. Mumcu Kırsal Mahallesindeki ev yangını 1 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Olay yerine Sındırgı Kaymakamı Zafer Ortay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Başkan Yardımcıları Salih Durak ve Çağrı Çağatay Çavdar giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mumcu Kırsal Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin yangının çıkış nedenini bilmediklerini, evlerden birinde çıkan yangının kısa sürede diğerlerine sıçradığını söyledi.

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