TÜBİTAK bilim fuarlarına başvurular başlıyor

TÜBİTAK 512. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına başvurular başlıyor.

4006TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile 512. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Proje başvuruları 23 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 22 Ocak 2021 saat 17.30’a kadar devam edecek.

TÜBİTAK Bilim Fuarı Balıkesir İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, 4006TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında, bilgili ve nitelikli insan kaynağı yetişmesinde bilim ve toplum faaliyetlerinin kritik bir rolü vardır. Bu kapsamda bilimsel çalışmalara verilen önem kadar, bilim ve teknolojinin topluma ulaştırılması da oldukça önemlidir. Bu amaçla, TÜBİTAK tarafından her yıl “4006Bilim Fuarları Destekleme Programı” düzenlenmektedir. 2019 döneminde Balıkesir’in gerek başvuru gerekse kabul edilen proje sayısı ile Türkiye’de önemli bir başarıya imza atmıştı. Geçen dönem Balıkesir’de toplam 87 okulumuzun Bilim Fuarı Projesi desteklenmesiyle önemli bir başarı elde edilmiş ve Sındırgı ile Havran İlçeleri 11 proje ile en fazla projesi kabul edilen ilçeler arasında yer almışlardı. Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde, il ve ilçe Milli Eğitim ARGE şubelerindeki görevli arkadaşların, okullardaki proje yürütücülerinin ve öğrencilerimizin emekleri büyüktür. Aynı başarıyı ve daha da fazlasını bu yıl da bekliyoruz" dedi.

Bilim fuarlarına çok önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Fatih Satıl, “TÜBİTAKBilim Fuarlarının temel amacı, öğrencilerimizin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamaktır. Çocuklarımızda merak uyandıracak, gözlem, eleştirel düşünme, analiz ve sentez gibi becerilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Balıkesir’deki öğretmenlerimizin bu konuda gayretlerini artırmalarını ve şimdiden öğrencilerini proje hazırlamaya yönlendirmelerini bekliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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