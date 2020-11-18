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İvrindi’de trafolar rengarenk oldu

İHA

İvrindi’de trafolar rengarenk oldu

İvrindi Belediyesi farkındalık oluşturmak, görsel olarak ilçeye renk katmak için ilçe merkezinde bulunan trafoları resimler ile süsledi.
İvrindi ilçe merkezinde farklı noktalarda bulunan trafolar üzerine Önce Vatan Yazısı, Güreşçi figürü, Azerbaycan ve Türk Bayrağı görseli, Yunus Emre, Mevlana, Türk Sinema Sanatçıları görselleri ve çizgi film karakterlerinin resimleri çizildi.
Resimler ile süslenen trafoların yanlarından geçtikçe göze çarpan bir güzelliğe sahip olduklarını dile getiren Başkan Cengiz “ İlçe de gerçekleştirdiğimiz bu çalışma halkımız tarafından çok beğenildi. Her trafoya hangi görsel çizildiyse trafoya görselin ismini verdik. Yapılan çalışmaların önünde fotoğraf çekilenler, görselin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşanlar oluyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları cadde ve sokaklarda bulunan duvarlara da yaymak istiyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştiren Küçükyenice mahallemizden Ali Sağlam kardeşime emekleri ve kazandırdığı görseller için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başta olmak üzere halkımızın seveceği bu tür çalışmaları sadece merkezde değil kırsalda da sürdürme hedefindeyiz” dedi.

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