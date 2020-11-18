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Sındırgı ödüle doymuyor Sındırgı'ya Yeşil enerji jeotermale 'Altın Karınca' ödülü

İHA

Sındırgı ödüle doymuyor Sındırgı'ya Yeşil enerji jeotermale 'Altın Karınca' ödülü

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş önderliğinde Sındırgı Belediyesi tarafından jeotermal alanında yapılan çalışmalar Belediyeciliğin Oscar’ı 2. Altın Karınca Ödülünü Sındırgı Belediyesine kazandırdı.
Sındırgı Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 8. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri proje yarışmasında “ Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir ” projesi ileÇevre ve Atık yönetimi kategorisinde Belediyeciliğin Oscar’ı Altın Karınca Ödülüne layık görüldü. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ödülünü Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz’ dan aldı.
8. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen törene; MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın‘ın yanı sıra birlik üyesi belediye başkanları, ödül alan il ve ilçelerin belediye başkanları, temsilcileri ve çalışanları katıldı. Marmara Belediyeler Birliği meclis toplantısı ve Altın Karınca Ödül Töreni'nde yarışmaya müracaat eden 191 Belediyenin katıldığı, 381 projeden 41'i; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kakınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları, afet yönetimi alanında ödüle layık görüldü.
MBB tarafından belediye hizmetlerini teşvik ve tanıtma amaçlı düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik ödülleri Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de " Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir " projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.
191 Belediyenin ve 381 proje ile katıldığı yarışmada 41 belediye ödüle layık görüldü. Nüfus ölçeğine göre en küçük ilçe olan Sındırgı Belediyesi en büyük ödülü aldı.
Ödül töreninde konuklara hitap eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, Altın Karınca Ödülleri'nin yerel yönetimler arasında önemli bir tecrübe paylaşımı olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, "Altın Karınca, dayanışma ve yapılan işlerin paylaşımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Jürimize, emeği geçenlere ve katılımcılar ile basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Marmara Belediyeler Birliği’nden ikinci ödülümüzü, Belediyeciliğin oskarı altın karınca ödülümüzü İstanbul’da düzenlenen bir törenle aldık. Sındırgı’da Jeotermali ısınmada, yerel kalkınmada, meyve sebze kurutmada ve serada kullanmak maksadıyla yaptığımız çalışmalar, ödüle layık görüldü. Hakikaten Jeotermalin Sındırgı’da 2004 lü yıllarda bizim dönemimizde başlayan serüvenine daha önceleri de eklendiğinde şehrin kalkınmasına, büyümesine gelişmesine, müthiş bir etkisi olduğunu görüyoruz. Halkın el sanatları ile bütünleştiğinde turizme de olan katkısı hiç de boş geçirilebilecek bir hadise değildir. Bu sebeple de Türkiye’de 380’e yakın proje içerisinde ödül alan belediyeler arasında yer almak, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Jeotermal Sındırgı’nın kalkınma modelidir. Jeotermal yerel kalkınmada Sındırgı’yı büyütecek en temel işlerden birisidir. Bu da bu gün bu ödülle taçlandırılmış oldu. Ekip arkadaşlarıma ve Jeotermale katkı sunan bütün belediye personelime sonsuz teşekkürler. Sındırgı doğal şehir. Jeotermalle büyümeye devam ediyor” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, da ödül töreninde yer aldı. İki ayrı kategoride Balıkesir’e verilen ödülü alan başkan Yılmaz “ Balıkesir ili ve ilçelerinde bu şekilde güzel projeleri görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ı ve tüm belediyeleri tebrik ettiklerini belirtti. Yılmaz konuşmasının devamında “ Bugün Marmara Belediyeler birliği proje yarışmasında Altın Karınca’da Balıkesir’imiz dört tane ödül aldı. İkisini büyükşehir, birini Edremit ve birini Sındırgı ilçelerimiz aldı. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aldığımız bu ödülle personelimizin duyarlı yaklaşımı ve yaptıkları projelerin kamu oyunun gündeminde etki uyandıracak, jürinin kriterlerine de verimli olan projeler Marmara bölgesinde belediyemizin katılan bütün projeleri ödül aldı. Ben emeği geçen bütün arkadaşlara, Sındırgı Belediye başkanımıza, Edremit Belediye başkanımıza büyükşehirin daire başkanlarına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
10 Kategoride 41 il ve ilçe belediyesine ödül
Ödül alan projelerin belediyelerine teşekkür eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1. olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti. Büyükakın konuşmasının ardından 10 ayrı kategoride başarılı bulunan 41 il ve ilçe belediyelerine ödüllerini takdim etti.
Sındırgı Belediyesi ile birlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mimari ve kentsel tasarım kategorisinde Edremit Körfezi Sahil ve Rekreasyon alanı projesi, kültür ve sanat kategorisinde 50 peynirli şehir Balıkesir projesi, Edremit Belediyesi mimari ve kentsel tasarım kategorisinde Sebahattin Ali Anı evi ile ödüle layık görüldü. 41 ödülün 4’ü Balıkesir’e verilmiş oldu. Törenin sonunda ödül alan bütün belediye başkanları ile yöneticileri Başkan Tahir ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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