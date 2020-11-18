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“Karesi Öğretmen Akademisi” Türkiye’ye örnek olacak Ünlü eğitimciler Karesili öğretmenlere On-lıne ders verecek

İHA

“Karesi Öğretmen Akademisi” Türkiye’ye örnek olacak Ünlü eğitimciler Karesili öğretmenlere On-lıne ders verecek

“Karesi; Balıkesir'de Eğitimin Öncü Değeri" sloganına uygun olarak, çalışmalarına her gün yenilerini ekliyor.
Proje bazlı çalışmalardaki başarısıyla takdir toplayan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak da “Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ile beraber uygulamaya geçtiği “Karesi Öğretmen Akademisi Projesi” ile de Türkiye’ye örnek olmaya hazırlanıyor. Karesi; Balıkesir'de Eğitimin Öncü Değeri" sloganına uygun olarak, çalışmalarına her gün yenilerini ekliyor. Proje bazlı çalışmalardaki başarısıyla takdir toplayan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak da “Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ile beraber uygulamaya geçtiği “Karesi Öğretmen Akademisi Projesi” ile de Türkiye’ye örnek olmaya hazırlanıyor. Karesi'de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturulacak. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda faaliyet gösterecek olan Karesi Öğretmen Akademisi pandemi döneminden sonra ise Hayat Boyu Öğrenme ve Hizmetiçi Eğitim yöntemleriye öğretmenlerle bire bir buluşacak.
Ünlü eğitimciler Karesili öğretmenlere onlıne ders verecek
Balıkesir’de bir ilk olacak eğitimlerde Karesi Öğretmen Akademisi ilk eğitiminde 18.11.2020 tarihinde saat 11.00’de Zoom ortamından Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ü ve Prof.Dr. Ayşegül Ataman’ı ağırlayacak. Daha sonraki eğitimlerde ise Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Esma Sayın’ı ve daha birçok ünlü ismi Karesili öğretmenlerle buluşturacak. Ayrıca sadece Türkiye’de bulunan üniversitelerle değil yurtdışı üniversitelerle de temas halinde bulunan Karesi Öğretmen Akademisi Amerika Lousina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Çilesiz ve Cambrige Üniversitesi’nden Dr. Buğra Özer’i de ilk etapta yurtdışı bağlantısı ile Karesili öğretmenlerle buluşturacak. Aynı zamanda ilçede bulunan öğretmenler arasından da eğitici eğitmenliği yapan öğretmenlerimizin de görev alacağı Akademi çalışmaları Aralık 2020 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsayacak olup, ihtiyaç duyulduğu takdirde sonraki yıllarda da uygulanacaktır.
Müdür Günnü, "Karesi Öğretmen Akademisi Türkiye'de bir ilk olacak"
Konu ile ilgili açıklama yapan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; “Karesi; Balıkesir'de Eğitimin Öncü Değeri" sloganına uygun olarak, çalışmalarımıza yenilerini eklemek amacıyla Karesi Kaymakam Abdulkadir Demir'in talimatları ile oluşturulan ekiplerle farklı ve özgün projeleri gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl proje bazlı çalışmaların yanı sıra; BENGİ projesi kapsamında otomasyon sistemlerinin kurulması, kitap okuma oranlarının ilçemizde arttırılması ve TÜBİTAK gibi yerel ve ulusal bazlı faaliyetler ile öğrenci bazlı sportif ve kültürel faaliyetlerde de Karesi'nin öncü olmasının haklı gururunu yaşadık. Bu yıl da Karesi Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak proje bazlı çalışmalara farklı bir bakışla yeni bir şevkle ve daha büyük hayalleri gerçekleştirmek için Karesi’nin vefakar idarecileri ve değerli öğretmenlerimizle her daim beraber olarak çalışacağız. Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Karesi Öğretmen Akademisi tüm eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu projelerin gerçekleşmesinde emek harcayan tüm idareci ve öğretmenlerimize ama en önemlisi Kaymakamımız Abdulkadir Demir’e sonsuz teşekkürler ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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