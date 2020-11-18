Balıkesir Büyükşehir Belediyesi `Altın Karınca´dan 2 ödülle döndü



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul'da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği'nin 'Altın Karınca Ödülleri'ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi; Kültür ve Sanat ile Mimari ve Kentsel Tasarım kategorilerinde 2 ödüle birden layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği'nce (MBB) İstanbul´da düzenlenen 'Altın Karınca Ödülleri´nden, Balıkesir'e dört ödül birden geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat kategorisinde '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabıyla, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ise; Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde 'Edremit Körfezi Sahil ve Rekreasyon Alanı' projesiyle 2 ödüle layık görüldü.

Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde `Yeşil Enerjiyle Kalkınan Doğal Şehir Sındırgı´ projesiyle Sındırgı Belediyesi ve Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde `Sabahattin Ali Anı Evi´ projesiyle de Edremit Belediyesi ödül aldı.

'ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER PERSONELİMİZİN DUYARLI YAKLAŞIMININ ÜRÜNÜ'

Marmara Belediyeler Birliği'nce düzenlenen, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Ödülleri törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2 ödül ile dönüyoruz. Mimari ve Kentsel Tasarım Kategorisinde Edremit Körfezi Sahil ve Rekreasyon Alanı Projesi ile Kültür Sanat Kategorisinde ise `50 Peynirli Şehir Balıkesir´ kitabımız ile ödül aldık. Aldığımız bu ödüller; personelimizin duyarlı yaklaşımı ve kamuoyunda etki uyandıracak çalışmalarının ürünü. Emeği geçen daire başkanlarımız ve personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca aynı yarışmada ödül alan; Sındırgı ve Edremit belediyelerimizi de kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-18 18:02:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.