Bandırmaspor'da vaka sayısı arttı

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da korona virüslü pozitif futbolcu sayısı 4'e yükselirken, testi pozitif çıkan 2 personelle birlikte toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.
RH Bandırmaspor'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısına yenileri eklendi. Hafta içinde deplasmanda Altınordu ile oynadığı erteleme maçı öncesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide korona virüsüne rastlanan bordobeyazlılarda vakalar arttı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Covid19 testlerinde 2 futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmış olup, pozitif sayımız futbolcularımızda 4, personelimizde 2; toplamda 6 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.