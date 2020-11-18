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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 evin kül olduğu yangında kayıp olan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

İHA

5 evin kül olduğu yangında kayıp olan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5 evin kül olduğu yangında evden çıkamadığı belirtilen 81 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Sındırgı’nın Mumcu Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen yangında kül olan 5 evden birinde kaldığı düşünülen 81 yaşındaki Ulviye Abeş’i arama çalışması başlatılmıştı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından AFAD, jandarma ve Balıkesir itfaiyesi arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamayınca olay yerine jandarma arama köpeği getirildi. Arama köpeği yangın yerinde yaptığı incelemenin ardından yanan kadının yerine ulaşıldı. Arama ekiplerinin köpeğin gösterdiği yeri kazması sonucunda ceset parçalarına ulaşıldı. Yangın yerinden yapılan çalışmanın ardından kadının cansız bedenine ulaşıldı. 81 yaşındaki kadının cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yangının ardından sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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