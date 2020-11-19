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İzmir depreminde görev alan itfaiyecilere Edremit Belediyesi plaket ile teşekkür etti.

İzmir’de yaşanan deprem sonrasında enkaz altında görev yaparak arama kurtarma çalışmalarına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi’ni Edremit Belediye Başkan Vekili Filiz Sırma Uluç ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ziyaret etti. Ziyarette heyet Edremit Halkı adına kurtarma ekibine plaket takdim ederek teşekkürlerini ifade etti. Edremit Belediyesi heyeti yetkililerden çalışmalar ve kurtarma faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

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