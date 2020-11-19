Edremit’te mağaza yangını

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde züccaciye, ev tekstili, plastik eşyalar gibi ürünlerin satıldığı mağazada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıtuğrul Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğunda bulunan elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, YSC cihazı ile kuru kimyevi toz kullanılarak söndürüldü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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