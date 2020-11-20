Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi

Bigadiç ilçesinde, gurbetçi Enver Kırbaş, kışın araçların donmasını önlemek için aparat geliştirdi. Bazı bölgelerde, özellikle sabahları aracı çalışmayan sürücülere müjde.veren Kırbaş, Bazı Avrupa ülkeleri ile ve Rusya’da kullanılan benzeri sistemi Türkiye’de geliştirdiğini söyledi..

Motor ısıtıcısı benzerini Balıkesir’e getiren Bigadiçli 72 yaşındaki Enver Kırbaş, Türkiye’de seksen vilayette araç sürücülerini büyük bir sıkıntıdan kurtaracak buluşunun dağıtımına başlandığını söyledi. Kırbaş, buluşunun, "aracım dondu, aracım çalışmadı, aracım ısınmadı" şikayetlerini ortadan kaldıracağını söyledi. Uzun zamandır İsveç'te yaşadığını anlatan Kırbaş, “İsveç’te 45 yıldır kullanılan bu aparatlar sayesinde Türkiye’de Edirne’den Kars’a kadar sürücüler rahat edecek. Kışın çetin geçtiği bazı bölgelerde eksi 45 dereceyi bulan soğuk havalarda sürücülerin araç çalışmayacak korkusunu sona erdirecek. Araç donmasını tamamen ortadan kaldıracak. Küçük bir aparatla sorun kökten çözülüyor. Türkiye’de bir ilk olan bu aparat, radyatör hortumuna kolayca takılıyor. Bu sistem elektrikle çalışıyor ve soğuk günlerde her türlü aracınızı yaz sıcaklığında olmasını sağlıyor. Soğuk günlerde arabanızla yaz sıcaklığını hissedin. Bu sistem ucuza mal olan basit bir sistemdir. Ben İsveç’e 1972’nin sonunda gittim. İskandinav ülkesi, kutuplara yakın İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi ülkeler coğrafî mevki itibarı ile çok soğuk ülkeler. Eksi 1520’lerde. Aynı bizim doğu illerimizdeki iklimler gibi soğuk yerler. İsveç’te araçların o soğuklarda çalışmaması gibi bir sorun kesinlikle yoktur. Bu sistemin benzerinin Türkiye gibi bir ülkede neden olmasın diyerek kolları sıvadım Bu sistemi Türkiye’ye de, kış günlerinde aracını çalıştırma zorluğu çeken vatandaşlarımız için hazırlayıp hizmete sundum. Buluşum ilgi gördü” dedi.

Bigadiç Sanayi Sitesinde oto tamirciliği yapan İbrahim Dur da, “İlçemizde bu sistemin buluşunu yapan Enver beyi kutlarım: Türkiye’nin bir çok bölgesinde, kış günlerinde soğuktan araçların çalışması sıkıntılı olduğunda, bu sistem araç sürücülerine büyük kolaylık sağlayacaktır. Takması ve bakımı da gayet kolay. Bu aparatı iki kelepçe ile monte ediyoruz. Her türlü motorlu benzinli veya mazotlu araçlarla traktör ve iş makinelerine kolaylıkla takılıyor. Güzel bir buluş. Enver beyi tebrik ederim. Zaten batı ülkeleri buna benzer aparatları kullanıyorlar. Doğu bölgemizin daha çok tercih edeceği bir alet. Bütün araç sahiplerine tavsiye ederim” dedi

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