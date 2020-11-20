Saya yangını söndürüldü

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sayada çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangında saya kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinlik İkizçay Mahalllesi Gürlek Mevkiinde bir sayada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit İtfaiye Grubu ve Zeytinli Müfrezeleri müdahale etti. Yangından büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü.

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