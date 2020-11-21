Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı, taleplere yetişemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı, taleplere yetişemiyor

DHA

Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı, taleplere yetişemiyor


Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, makine ve yedek parça üretimi yapan Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç imalatını sürdürürken, televizyonlardaki tarihi dizilerin kılıçlara olan talebi artırdığını söyledi. Önceki yıl, hazırladığı altın kaplama kılıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a hediye eden Tural, kılıç taleplerine yetişmekte zorlandığını söyledi.
Burhaniye´de yeni Sanayi Sitesi'nde makine ve makine yedek parçası üretimi yapan Muammer Tural, yaklaşık 10 yıl önce başladığı Osmanlı kılıcı yapımında büyük mesafe katederken, son zamanlarda tarihi dizilerin artmasının kılıçlara olan ilgiyi artırdığını söyledi. İsteğe göre 24 ayar altın kaplama kılıçlar da yapan Muammer Tural, kılıçların üzerine besmele, ayet ve isteyen kişinin adını yazıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için de hazırladığı atlın kaplama kılıcı kendi elleriyle teslim etmek istediğini anlatan Tural, kılıç yapımında iddialı olduğunu söyledi. Siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Tural, şöyle konuştu:
"Son zamanlarda eski dizilerin televizyonlarda çoğalmasıyla kılıçlara ve eski savaş aletlerine ilgi bayağı arttı. Allah´a şükür siparişler de arttı. Yetiştiremiyoruz. Bir sene önce Cumhurbaşkanımıza altın kaplama kılıç hediye etmiştim. O da vesile oldu. Kılıçlara talep arttı. Yaklaşık 10 yıldır teber ve kılıç gibi değişik tarihi objeleri yapıyorum. Biz kendi kültürümüzün farkında değiliz. İnsanlar hayali kahramanlar oluşturuyorlar. İşte `Superman´, `Batman´ gibi. Bizim kendi ecdadımızda çok sayıda kahramanlar var. Ama kıymetini bilmiyoruz. Kullandıkları savaş aletlerini bilmiyoruz. Bir nebze benim de faydam olursa ne mutlu. Çarşıda pazarda tenekeden Japon kılıçları satılıyor. Onun daha iyisini daha güzelini yapıyoruz. Zaten, Osmanlı kılıçları kaliteli olmasaydı, 3 kıtada hüküm sürümezdik. Bunlar savaş aletlerinin kalitesinden ve onu kullanın kişinin yeteneklerinden kaynaklanıyor. Ben biraz daha farklı yapıyorum. Üzerine gravür oyma, ayetler ve dualar yazıyorum. Bire bir orijinalini yapıyorum. İsteğe göre, kimisine 24 ayar altın kaplama yapıyorum. Burası zeytin diyarı olduğu için saplarını zeytin ağacından yapıyorum. Zeytin çok mübarek bir ağaç. Çok güzel dalları var. Damarları var. Sapları ondan yapıyorum.  Daha çok albenisi oluyor. Güzel bir kılıç da Hulusi Akar paşamıza yaptım. Kendisini takdir ediyorum. Beğeniyorum. İnşallah, en kısa zamanda kendisine elden teslim etmek istiyorum" DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-11-21 12:40:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar
YEREL HABERLER Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar
Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı
Orman zararlılarıyla mücadele hizmet içi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Orman zararlılarıyla mücadele hizmet içi eğitimleri ...
17 Eylül Stadı'nın bakımına araç desteği
YEREL HABERLER 17 Eylül Stadı'nın bakımına araç desteği
Öğretmenlerin fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Öğretmenlerin fidanları toprakla buluştu
Saya yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Saya yangını söndürüldü
Çevre düzenlemesi yapılan çarşıda esnafın toz isyanı
YEREL HABERLER Çevre düzenlemesi yapılan çarşıda esnafın toz isyanı
Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen aparat geliştirdi
YEREL HABERLER Balıkesirli kaşif kışın araçların donmasını önleyen ...
Hayırseverden Fatih Ortaokuluna ek 10 derslik
YEREL HABERLER Hayırseverden Fatih Ortaokuluna ek 10 derslik
İzmir'den otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İzmir'den otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli ...
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret ...
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
YEREL HABERLER Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Marmara'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Marmara'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Edremit’te mağaza yangını
YEREL HABERLER Edremit’te mağaza yangını
RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor Başkan Göçmez: "Asla ve asla pes etmeyeceğiz"
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor Başkan ...
Hedef; 400 yataklı ek hastane binası
YEREL HABERLER Hedef; 400 yataklı ek hastane binası
Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
İvrindi'de bir mahallede karantina kararı alındı
YEREL HABERLER İvrindi'de bir mahallede karantina kararı alındı
Edremit Belediyesi’nden İzmir kahramanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden İzmir kahramanlarına ziyaret
Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı
İvrindi’de meydanlar bu kış çiçekler açacak
YEREL HABERLER İvrindi’de meydanlar bu kış çiçekler açacak
Sabahattin Ali Anı Evi Projesi ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Sabahattin Ali Anı Evi Projesi ödüle layık görüldü
Havran’da bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Havran’da bir mahalle karantina altına alındı
Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X