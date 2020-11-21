Tarla sürerken traktörün altıda kalan çiftçi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı İsaalan Kırsal Mahallesinde çift sürerken traktörü kaydıran Sezai Keskin hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre meyilli arazideki tarlasını süren Sezai Keskin traktörünü kaydırdı. Meyilli tarlada yuvarlanan traktörün altında kalan Sezai Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.
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