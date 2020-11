Başkan Avcı’dan 4 büyük proje Milletvekili Mustafa Canbey Altıeylül’e hayran kaldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İlçede devam eden 4 büyük projeyi AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'e gezdirerek, tanıttı.

Balıkesir bölgesinde 4 büyük projesi devam eden tek belediye olduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte, Altıeylül Kültür Merkezi, Plevne Kapalı Pazar Yeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Algem inşaatlarını gezdi.

Aynı anda 4 projenin yapımı devam ediyor

4 büyük yatırımla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Avcı’ya Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey eşlik etti. Projeler ile ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Avcı, “4 büyük projemizin yapımı devam ediyor. Altıeylül Kültür Merkezi, önceki dönem Ümraniye Belediye Başkanı hemşehrimiz Hasan Can Başkanımızın katkılarıyla belli bir seviyeye gelmişti. Bizde yarım kalan inşaatımız için Kültür Bakanlığımız ile bir protokol yaparak inşaatın devam etmesini sağladık. Şuan yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bittiğinde ilçemize ve şehrimize çok önemli ve ihtiyaç duyulan bir eseri kazandırmış olacağız” dedi.

Plevne kapalı pazar yeri 7 gün hizmet verecek

Plevne Kapalı Pazar Yeri ile ilgili de konuşan Başkan Avcı, “ Plevne Kapalı Pazar Yeri projemiz Plevne mahallemize ve tüm civar bölgeye ciddi değer katacak. İnşallah bittiğinde son derece modern, 7 gün hizmet verecek bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

Altıeylül’de sağlıklı nesiller yetişecek

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in diğer durağı Bahçelievler Mahallesinde yapımı hızla süren Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi oldu. Burada ki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Avcı, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksinin temelini 31 Ağustos’ta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleriyle atmıştık. İnşaat hızla ilerliyor, şuan da kaba inşaatları bitmek üzere. Kompleks özellikle gençlerimize önemli hizmetler verecek. Bizler gençlerimizin eğitim ve spor alanında eksiklerinin giderilmesi noktasında önemli işler yapıyoruz. Gençlerimizi önemsiyor, onları geleceğimizin, cennet ülkemizin birer teminatı olarak görüyoruz. İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzundan, kütüphanesine, kafeteryasından yeşil alanlarına kadar bir çok sosyal alanı barındıran, her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek olan tesisimiz bittiğinde sosyal Belediyecilik anlamında bir çok ihtiyacı karşılamış olacak” Dedi.

Altıeylül’ün şefkat eli ALGEM

Son olarak Altıeylül Belediyesinin ve Başkan Hasan Avcı’nın vizyon projesi olan Algem inşaatında incelemelerde bulunan Avcı ve Canbey, inşaat çalışmaları ile ilgili teknik ekipten bilgi aldılar. Başkan Avcı burada yaptığı açıklamada, “ Sosyal ve kültürel projelerde öncü durumdayız. İlçemize 3 Millet Kıraathanesi kazandırmıştık. Plevne Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı’nı kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdide yapımı süren 4 büyük projemiz var. Bunlardan biriside ALGEM. Biz ALGEM’İ sosyal Belediyecilikte zirve olarak görüyoruz. Şuan da çalışmalarına devam eden ALGEM birimimizi inşaat bittiğinde buraya yani kendi yerimize taşıyarak hem ALGEM’İN fonksiyonlarını artıracak hem de hizmetlerimizi daha geniş bir alana yaymış olacağız. ALGEM birimimiz Tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde çalışıyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 26 Bin aileye yardım elini uzatmış durumda. Belediyemizin şefkat eli ALGEM bundan sonrada her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.

Milletvekili Canbey: Altıeylül göz kamaştırıyor

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise yaptığı açıklamada, “ Altıeylül’ün çalışkan Belediye Başkanı Hasan Avcı ile bugün yapımı süren projeleri gezdik. Bundan önce ilçeye kazandırılan birbirinden değerli projeleriyle birlikte yapımı süren projelerde bittiğinde bambaşka bir Altıeylül çıkacak karşımıza. Başkanımız Hasan Avcı’yı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

