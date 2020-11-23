Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Finalspor

Türkiye Basketbol Ligi’nde şehrimizi temsil eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı erteleme müsabakasında Finalspor ile Çarşamba günü Kurtdereli’de karşı karşıya gelecek.

Erteleme müsabakalarında Balıkesir Bşb. yoğun fikstüründen mümkün olduğu kadar maç kazanarak çıkmayı hedefliyor. Lig'in erteleme karşılaşması olan Finalspor’a karşı Cemal Nalga ve İzzet Türkyılmaz’dan bu maçta da yararlanamayacak. Samsunspor karşılaşmasının ardından idmanlarına Cumartesi günü start veren Büyükşehir kendi evinde oynayacağı ikinci maçına da bu karşılaşmayla çıkmış olacak.

Büyükşehir Belediye'de 2. Sezonunu geçiren Myles Mack maç hakkında “Geçmişe takılıp kalamayız. Önümüzde uzun bir fikstür var. Bazı maçlar kaybedince bile kazanılmış gibi oluyor. Bunu maç sonrası yaptığımız idmanlarda çok net görebiliyorum. Herkes o hırsını laçkalaştırmadan tüm odaklanması ile bu karşılaşmaya kenetlendi. Dediğim gibi önümüzde daha uzun bir sezon var ve bizim hedefimiz gayet net” açıklamalarında bulundu.

25.11.2020 Çarşamba günü 18:00’da Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak olan Finalspor müshabakası TBF Tv’nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

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