Öğretmenler Günü’nü uzaktan kutladılar, Hatay’a fidan diktirdiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk kez okuldan uzak 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir kutlama programı hazırladı.

Bu kapsamda öğrenciler, sosyal iletişim alanında birbirlerine çağrı yaparak, hem uzaktan da olsa bu anlamlı günü kutladı hem de Down Sendromlu çocuklar adına da Hatay’da yanan ormanlık alanlara okuldaki öğretmenlerinin adlarını taşıyan ağaç fidanlarının dikilmesini sağladılar.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlik ile ilgili muhabirimize duygularını aktaran Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilk kez uzaktan bu güzel kutlamanın buruk sevincini yaşıyor olsak bile en önemlisi ögretmen ve ögrencilerimizin sağlığıdır. Bizde bu anlamda geleceğe armağan olması için down sendromlu kardeşlerimiz adına Hatay’da yanan ormanlar için öğretmenlerimiz adına fidan dikilmesini isteyen öğrencilerimizin bu talebine kayıtsız kalmadık. Okul idaresi olarak Türkiye Down Sendromu Derneği’ne de öğretmenlerimiz adına bağış yaptık. Bu anlamlı günde Hatay’da yanan ormanlık alanlarda okulumuzun öğretmenlerinin ismini taşıyan fidanlar toprakla buluştu. Çok mutluyuz.” dedi.

Covid19 salgını nedeniyle Türkiye’nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Mustafa Kurtuluş, “İnanıyorum ki; en güzel ve sağlıklı günlerde bütün bir aile olarak yine bir araya geleceğiz. Bu duygularla Baş Ögretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.