Eski belediye başkanı adam yaralamaktan tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Manyas ilçesinde icradan satılan evini alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaralayan Yüksel Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Manyas'ta geçtiğimiz cumartesi günü icradaki evini satın aldığı gerekçesiyle Yaşar N. adlı kişiyi sağ diz kapağından av tüfeği ile yaralayan kırsal Kızıksa Mahallesinin son dönem 20092014 dönemi Belediye Başkanı Yüksel Z. tutuklanarak Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Yaralı Yaşar N.’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.