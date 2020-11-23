Karabağ şehidinin adı BAÜN’de yaşatılacak

Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra vatani görevini yerine getirmek üzere kendi isteğiyle ülkesine dönen ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycanlı Mammadagha Safarov’un ismi, öğrenim gördüğü üniversitesinde yaşatılacak. Balıkesir Üniversitesi Senato kararı ile Mammadagha Safarov için Şükran Beratı verilmesi, adının da 20142019 yılları arasında öğrencisi olduğu Mühendislik Fakültesinde ek binada yer alan Konferans Salonuna verilmesi kararlaştırıldı.



“Safarov’u kendi şehidimiz olarak kabul ediyoruz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Mammadagha Safarov’un adını yaşatmak adına, ailesine Şükran Beratı verilmesi ve isminin de öğrenim gördüğü okulda konferans salonuna verilmesi yönünde karar aldıklarını belirtti. Şehidin ailesiyle de görüştüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Bakü Büyükelçiliğimizin aracılığıyla Şükran Beratımızı şehidimizin ailesine ulaştıracağız. Şehidimizin kıymetli babası ile telefonda görüşerek başsağlığı diledim. Konuşmasının sonunda bana ‘Balamın kanı yerde kalmamıştır’ diye söyledi. Doğru. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendi topraklarında zaferle sonuçlanan mücadelelerini milletçe destekledik. Biz de üniversite olarak Mammadagha Safarov’u kendi şehidimiz kabul ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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