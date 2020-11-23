Balıkesirspor- Ümraniyespor maçının ardından Mesut Dilsöz: “Topu tutmamız gerekiyordu” Recep Uçar: “Çok üretken olamadık”

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz skoru bulduktan sonra topu daha fazla ayaklarında tutmaları gerektiğini söyledi. Maçın içinde çok geriye çekildiklerini belirten Dilsöz, "Maçı 3 puanla kapatsaydık çok iyi olacaktı, oyuncularım hiç üst üste maç kazanamadılar. Çok gömüldük ama buna rağmen rakibimizin çok pozisyonu yok. Bizim biraz daha topu tutmamız gerekiyordu, bunu oyuncularımıza söylüyoruz ama maçın içindeki atmosfer çok farklı oluyor. Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti. Önümüzdeki hafta Bandırma maçında puan veya puanlar almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise çok üretken olamadıklarını ifade ederken ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını belirtti. Uçar, “Her iki yarıda da farklı maç oynadık. İlk yarıda iki takımın da açıkçası çok üretken olmadığı oyunun daha ağır oynandığı bir bölümdü. Maalesef orta sahada kaybettiğimiz topla yediğimiz talihsiz bir gol neticesinde devreyi 10 mağlup kapattık. İkinci yarıda gerek yaptığımız değişiklikler gerekse oyuncularımın daha arzulu oynaması ile maçı rakip yarı sahada oynadık. Bunun neticesinde 34 net pozisyon yakaladık, bir topumuz direkten döndü. Zor olsa da 88. dakikada golü bulabildik. Açıkçası böyle bir maçın 11 bitmesi beni çok mutlu etti mi, evet kaybetmemek önemliydi. Çünkü biz göreve başladığımızdan bu yana zor kaybeden bir takım oluşturmak istiyorduk, o yönde her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı ikinci yarı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu

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