Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Covid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında anıta çelenk konulmasının ardından emekli olan öğretmenlere şükran plaketi verilip, mesleğe adım atan genç öğretmenler yemin etti. Tören öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.



Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı GülserMehmet Bolluk Anadolu Lisesi Öğretmeni Emine Aça öğretmenlik mesleğini tanımlarken, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.



Emine Aça: “Öğrenciliği hiçi bitmeyen bir çınardır öğretmen”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim sendikalarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programında daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan GülserMehmet Bolluk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Emine Aça, “Öğretmen tüm gelişmeleri yakından izleyen ve öğrencisiyle çevresini bu gelişmelerden yararlandıran aydındır. Öğretmen, bir eğitim kurumunda bilgisi, birikimi ve yeteneğiyle çocukların veya gençlerin öğrenme yaşantılarına, hayatına rehberlik eden, yön veren kişidir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmesini programlayandır. Öğretmen, öğrencilere hayatları boyunca kullanabilecekleri sihirli bir anahtar olan okuma yazmayı öğretendir. Öğretmen insana yapılan yatırımın uzun vadeli olduğu gerçeği göz önünde tutulduğunda, ektiğini en geç biçendir. Öğretmen, çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak öğrencilerin öğrenme yaşantılarını düzenleyen ve istendik davranışları kazanıp kazanmadığını değerlendirendir. Öğretmen, öğrencilerin akademik başarılarını, ruh sağlıklarını, ruhsal gelişimlerini, meslek tercihlerini etkileyendir. Sanatçıdır öğretmen, çiçek çiçek, şiir şiir nakşeder sevgiyi genç yüreklere. Sinema, tiyatro, edebiyat, resim aşkını eker çorak topraklara; gül bahçeleri yetiştirmek için. Öğrenciliği bitmeyen bir çınardır öğretmen. Öğrendikçe öğreten bilge bir ağaç, genç bedenlere kök salan bir fidandır öğretmen. Öğretmen düşmanıdır karanlığın, cehaletin, geri kalmışlığın ve zulmün. Öğretmen yol gösteren, yeni ufuklar açan, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesini ve gelişmesini sağlayandır. Öğretmen öğrencilerin gözünde korkulan değil, saygı duyulan örnek insandır. Milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır öğretmen. Fatihler, Seyit Onbaşılar, Ömer Halis Demirler, Fethi Sekinler yetiştirendir öğretmen. Yetiştirdiklerinin vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olduğunu görüp de tıpkı ana baba gibi mutluluktan gözyaşı dönerdir öğretmen” diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Öğretmenlere yılın 365 günü değer verilmeli”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız, “Gün kavramına karşıyım. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü dediğimiz bu günlerin her geçen gün bu kavramların içini boşalttığına inananlardanım. Bizler “Hocamın atının ayağından sıçrayan çamur kaftanıma süstür” diyen bir ecdadın, “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bir peygamberin mensuplarıyız ve “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle çok ulvi bir mesleği icra eden birer temsilcileriz. İnşallah sadece 24 Kasım’larda değil, yılın 365 günü değer görürüz. O anlamda bizler için, benim için, birer öğretmen olarak hepimizin yılın 365 günü çok değerli ve çok önemli olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intihal eden bütün öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, bugün yemin ederek göreve başlayacak olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde daha nice yıllar temenni ediyoruz. Bu vesileyle ilimizde görev yapan 15 bin 199 öğretmenimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.



Genç öğretmenler yemin etti

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla şiirler okudu. Törende bu yıl emekliye ayrılan Semra Karakaşlı, Cafer Uslu ve Gülten Küçük’e hizmet şeref belgelerini Vali Yardımcısı Mustafa Çek takdim etti. Törende daha sonra stajyer öğretmenler Çiğdem Akdağ Atabay, Hacer Hanaylı, Perihan Bozdoğan ve Merve Pana yemin ederek öğretmenlik mesleğine başladılar. Tören protokol üyelerinin katılımıyla GülserMehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezmeleriyle son buldu.



Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

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