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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanında, anıta çelenk koyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni,günün anlam ve önemini anlatırken, Öğretmen Nilay Bayraktar da şiir okudu. Öğretmenliğin dünyanın en itibarlı meslekleri arasında yer aldığını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi. Cumhuriyet meydanındaki törenlere, Belediye Başkan Vekili Oktay Erbalaban, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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