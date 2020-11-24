Koronaya karşı Sındırgı köpük köpük yıkanıyor

Balıkesir'in jeotermal suları ile ünlü, termal alanında cazibe merkezi halini alan, Korona ile mücadele sürecinde ziyaretçilerinde doğal ve sakin olması ile tercih ettiği doğal Sındırgı ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte işleri de aralıksız devam ediyor. Köpük köpük yıkanan cadde ve meydanların yanında iş yerleri de belediye tarafından dezenfekte ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten Sındırgı Belediyesi ekipleri özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı ve pazar yeri başta olmak üzere toplu kullanım alanlarını köpük köpük yıkıyor. Sındırgı Belediyesi rutin olarak çalışmalarını sürdürdüğü gibi pozitif vaka olan konutlarda, özel araçlarda, işyerlerinde de ücretsiz dezenfekte hizmeti veriyor.

Doğal şehirde virüsle mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Dünyanın başına bir kabus gibi çöken korona ülkemizde de maalesef canlar aldı. Almaya da devam ediyor. İnşallah bir an önce bu korona dan bu beladan bir an önce kurtuluruz. Bu kapsamda şehrimizin 75 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Temizlik çalışmalarına önem verdik ve vefa grubu üyeleriyle beraber halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında tüm resmi kurumlarda araçlarda ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarımızı ücretsiz olarak sürdürüyoruz. Yeni araçlarımızı da devreye soktuk. Cadde ve meydanlarımızı köpük köpük yıkadık. Halkımıza hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Biz Sındırgı belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da tek ricamız tedbiri elden bırakmayalım. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte vaka sayılarında artış oldu. Aslında yapmamız gereken çok basit, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, işimiz olmadığı müddetçe evlerimizde kalmak" şeklinde konuştu.

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