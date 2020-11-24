Manyas'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Manyas ilçesinde Öğretmenler Günü pandemi nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas'ta da sade bir törenle kutlandı. Korona virüs salgınından dolayı Öğretmenler günü sade bir törenle kutlandı. Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir Atatürk Anıtına çelenk sunarken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanında ki çelenk sunma törenine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen’de katıldı.

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