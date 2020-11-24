Edremit’te Öğretmenler Günü’nde anlamlı etkinliklere imza atıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza atıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, haftaya emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek başladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, emekli öğretmenler Huldiye Demir, Yusuf Erdemir, Ali Deveci, Fatma Çakır ve Mustafa Çakır’ın öğretmenler gününü kutladıktan sonra kendilerine hediyelerini takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 24 Kasım’da ebediyete intikal etmiş öğretmenleri de unutmadı. Eğitim çalışanları sendikalarının Edremit Temsilcileri ve okul yöneticileri ile beraber Altınoluk ve Edremit Kabristanlıklarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, ebediyete intikal etmiş öğretmenler için Yasini Şerif okudu. Duaların ardından tüm öğretmenlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü programı Şehit Hamdi Bey Meydanında gerçekleştirilen törenle sona erdi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Şube Müdürleri Ahmet Can, Halil Başaran ve İsmail Şahan ile okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, öğretmenliğin bir meslekten öte bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yaptıktan sonra şehit öğretmenleri de rahmetle yâd etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından emekli öğretmenlerden Çiçek Erhan, bizzat kaleme aldığı “Öğretmenin Günlüğü” isimli şiirini seslendirdi. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Şube Müdürleri Ahmet Can, Halil Başaran ve İsmail Şahan’ın emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaket takdimiyle sona erdi.

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