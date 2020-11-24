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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler, Öğretmenler Günü’nde evlendi

İHA

Öğretmenler, Öğretmenler Günü’nde evlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü mutluluğu Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde nikahla taçlandı.
Burhaniye’de iki genç öğretmen mutluluklarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde taçlandırdı. Gençlerin nikahını Burhaniye Belediye Başkan vekili Oktay Erbalaban kıydı.
Burhaniye, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü özel bir mutlulukla kutladı. Burhaniyeli iki genç öğretmen 24 Kasımda mutluluğa “Evet” diyerek Öğretmenler Günü’nde evlendi. Yeni atandıkları Iğdır Merkez Halfeli İMKB İlkokulunda göreve başlayan Gökşen Yavaşca ve Armağan Kundakçı, Burhaniye Belediyesi’nde düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Nikah akdine pandemi dolayısıyla sadece genç çiftin ailesi katılırken nikahı ise Başkan Vekili Oktay Erbalaban kıydı.
Nikah sonrası genç çiftleri kutlayan Erbalaban, “Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizlerde gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun” dedi.
Erbalaban ayrıca Burhaniye Belediyesi adına çiftlere Öğretmenler Günü hediyeleri verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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