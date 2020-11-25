Balıkesirspor'da sakatlık şoku

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TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen'in sakatlığı nedeniyle 8 hafta boyunca görev alamayacağı açıklandı.

Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Atilla Özmen'in yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinden yaşadığı sorun nedeniyle 8 hafta süre alamayacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan takım kaptanımız Atilla Özmen'nin yapılan MR tetkiki sonucu Quadriceps kasında Grade 3b(Totale yakın) yırtık oluştuğu tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Atilla, yaklaşık olarak 810 hafta sahalardan uzak kalacak.”

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