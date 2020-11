Zeytin hasadı on binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit körfezinde zeytin hasadı başlarken, on binlerce vatandaş iş sahibi oldu. Zeytin yağındaki kalite de üreticileri sevindirdi.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytin hasadı başlarken, Balıkesir’in diğer ilçelerinden hasat için gelen on binlerce vatandaş geçici de olsa iş sahibi oldu. Yazın kurak geçmesi nedeniyle rekoltede düşüklük yaşanırken, zeytin yağındaki kalite de üreticileri sevindirdi. Fabrikalarda sıkılan zeytinlerden 3 ile 8 dizyem arasında yağ çıkıyor. Edremit Körfezinde 13 milyon dolayında zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin hasadının başladığını anlatan Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, “ 20202021 zeytin hasadımız başlamıştır. 15 gün önce başlayan arkadaşlarımız var. İlk başladığımızda çıkışlarımız 9 kilolarda 10 kilolardaydı. Yani 9 kilo zeytinden bir kilo yağ çıkıyordu. Bu da maliyetleri yükseltiyor. Bu sene çıkan yağımız çok kaliteli. 3 dizyemden başlıyor. En yüksek 8 dizyemyere çıkıyor. Yağımızdaki kalitenin sebebi de, oksijen ve hava.. Karşımızda Kazdağları, sağımızda Madra dağları var. O yüzden şanslıyız. Maliyetlerimiz yüksek. Hasatta erkekler 120, kadınlar ise 90 lira yevmiye alıyor” dedi. Zeytin işçisi Hayriye Özyılmaz da, “90 lira yevmiye alıyoruz, Burada 3 ay boyunca zeytincilik var. .Hepimiz evimizin ekmeğini, yiyeceğini yani masraflarını karşılıyoruz. Ama, keşke 3 ay değil de sürekli bir iş olsaydı. Hani her zaman iş olsa da evimize her zaman bir şey girse” dedi.

Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, “20202021 yılı zeytin hasadına başladık. Bu sene zeytin sineğinin az olmasından dolayı zeytin yağlarında çok yüksek bir kalite yakaladık. Dizyem yağları bol bulmaya başladık. Bu da bizim kalitemizi artırdı. Nefasetimizi artırdı. Zeytin yağında en iyi yıllardan birini yaşıyoruz. Zeytinyağını aldığınızda teneke kutularda ve renkli cam şişelerde saklarsanız çok kaliteli zeytinyağı tüketmiş olursunuz” dedi.

