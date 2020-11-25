Balıkesir'de polis ekipler son 1 haftada 23 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uygulamalarda 23 silah ve 120 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 16.11.2020 22.11.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 Adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek, Burhaniye İlçesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 Adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş, Edremit İlçesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 12 Adet kartuş, Erdek İlçesinde; 2 adet ruhsatsız tüfek ve 21 Adet kartuş, Gömeç İlçesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş, Gönen İlçesinde; 1 adet kurusıkı tabanca, Havran İlçesinde; 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek, olmak üzere toplam, 10 adet ruhsatsız tabanca 70 adet fişek 19 adet ruhsatsız tüfek 40 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.