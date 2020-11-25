Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 01 yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xxx, İsmail Emre xxx, Emre Doğru xxx
RH Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xx, Erkan Taşkıran xx, İshak Çakmak xx (Michel Landel dk. 46 xx), Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna xx (Franck Pote dk. 46 xx), Boray Onay Ergin x (Emir Halilovic dk. 46 x), Mert Ali Atakulu x (Gökay Güney dk 59 x), Lacina Traore ?, Hüseyin Arabacıoğlu x
Yedekler: Berat Satılmış
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: Ali Alper Doğan xx, Berat Eyüpoğlu xx (Emre Alan dk. 63 x), Baha Kısacık xx (Ahmet Kutluer dk. 56 x), Selman Sevinç xx, Erdem Dikbasan xx (Furkan Akın dk. 85 ?), Metin Güler xx, Halil İbrahim Şagar xx, Yusuf Bildik xx, İbrahim Çağrı Oğuz xx (Onuray Köse dk. 56 x), Alperen Can xx (Samet Acar dk. 46 x), Nebi Tiryakioğlu xx
Yedekler: Hasan Göksu, Atakan Aybastı
Teknik Sorumlu: Ender Alkan
Gol: Nebi Tiryakioğlu (dk. 40) (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)
Sarı kartlar: Michel Landel (RH Bandırmaspor), Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.