Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 71 - Final Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 4. hafta erteleme karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Finalspor’u 7168 mağlup ederek, sezonun üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 24, Şafak Edge xx 12, Batuhan Dikmen xx 6, İsmail Çevik x 3, Berkay Genç x 5, Hamit Sezaver x 2, Zane Knowles xxx 19
Final Spor: Christopher George Harris x 6, Terrell Glenn Allen xx 13, Göktürk Gökalp Ural xx 13, Ömer Faruk Ermat xx 8, Gurur Baybora xx 8, Murat Erensoy x 2, Doğancan Tokmak x, Mustafa Kırcalı x 2, Alparslan Uruk xx 8
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.