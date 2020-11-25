Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

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Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 16 22 Kasım tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 22, Ayvalık ilçesinde 11, Bandırma'da 14, Burhaniye'de 2, Edremit'te 28, Gömeç'te 2, Manyas'ta 1 ve Susurluk ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 81 şahıs yakalandı.

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