(Özel) Maskeli, mesafeli mandalina hasadı başladı Havran’da Satsuma cinsi mandalina hasadı başladı Başkan Hançer “Biz mandalinayla, yüksek bir c vitamini oranıyla, insanların bağışıklık sistemini güçlendireceğine inanıyoruz.”

Pandemi süreci ile birlikte bağışıklığı güçlendirici gıdalara ilgi artarken, Balıkesir’in Havra ilçesinde mandalini hasadına başladı. Hasat, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapılıyor. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, “Biz mandalinayla, yüksek bir c vitamini oranıyla, insanların bağışıklık sistemini güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ve şifa kaynağı mandalina Balıkesir’in Havran ilçesine 1973 yılında Rize’den getirilerek yetiştirildi. Bölgenin iklimini seven ve Kazdağları’nın temiz havasında ürün kalitesini artıran Havran satsuma mandalinası aranan bir ürün haline geldi. Sabah saatlerinde mandalina bahçelerine gelen işçiler ağaçlarda üç ayak denilen merdivenler yardımıyla makaslar ile ürünü hasat ederken taşıyıcılar kovalarda biriken mandalinaları seçicilerin tezgahlarına taşıyor. Burada ince kabuk ve takoz olarak ayrılan mandalinalar kasalanarak Bursa, İstanbul ve Trakya bölgelerinde satılmak üzere yolculuğa çıkıyor.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, yeni hasat sezonunun başladığını ifade ederek, “Yeni bir narenciye sezonuna başladık. Memleketimizde, Havran mandalinası Satsuma cinsi ile Türkiye genelinde, tüm iç piyasaya, mandalinayı kesip, tüketiciye sevkiyatına başladık. Bu anlamda bu sene rekoltemiz güzel. Tanede kalite, tat oranında yükseklik mevcut. Üreticimiz bugünlerde fiyatlardan olsun, kaliteden olsun, ürünün bolluğundan memnun. Bütün dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs salgın hastalığı ile biz de ülke olarak bir mücadele içerisindeyiz. Bu tedbirler kapsamında işçilerin bahçedeki kesimlerine bile yansıdı. Normalde bir ağacı 56 işçi keserken, sosyal mesafeyi, üretimi yapılırken de, hasat edilirken de tatbik ediyoruz. Bir ağaca 3 kişi ile kesimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kovid sürecinde bağışıklığı güçlendirmek için mandalini tüketilmesini tavsiye eden Esnaf Odası Başkanı Hançer, “Biz mandalinayla, yüksek bir c vitamini oranıyla, insanların bağışıklık sistemini güçlendireceğine inanıyoruz. Tüm ülkeye, tüm vatandaşlarımıza bol bol mandalina tüketin diyoruz. Özellikle Havran Mandalinası, hem tat oranı hem de yüksek C Vitamini oranıyla, bu anlamda bir farklılık oluşturuyor. Biz tüm Türkiye’yi mandalina yemeye davet ediyoruz. Mandalina tüketin, sağlıkla kalın” dedi.

Havran bölgesinde mandalina üretimi ve ticareti yapan Ercan Meyvecilikten Mücahit Onur ise, “Pandemi süreciyle ilgili mesafeli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zorunluluklar olsa bile yine de üretmeye devam ediyoruz. Havran Mandalinası’nın özelliği çekirdeksiz olması, ince kabuklu olması, bol sulu olması ve doğasından kaynaklı olsa gerek, güzel bir damak tadı var. C vitamini yüksek. Havran Mandalinası genelde Trakya Bölgesi, İstanbul, Bursa’ya gönderiliyor”dedi.

Mandalina hasadında çalışan işçilerden Yusuf Atacan, günde bir işçinin ortalama 300 kilo kadar hasat yaptığına işaret ederek, “Koronadan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Mesafeli bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Yeni mandalina hasadına başladık. Sabah erken saatlerde geliyoruz işte, yedi buçuksekiz gibi. Saat dörde kadar falan işte kesim yapıyoruz, mandalina kesimi yapıyoruz. Bir işçi aşağı yukarı 300400 kilo arası mandalina kesiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.