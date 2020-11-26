Eski Belediye Başkanı koronaya yenik düştü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yüreğil mahallesinde 20042014 dönemlerinde belde belediye başkanlığı yapan 20142019 döneminde Sındırgı Belediyesi meclis üyesi ve belirli bir dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akar korona virüse yenik düştü.

1955 doğumlu Akar bir süredir Kovid19 tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları da olduğu bilinen iş adamı ve eski başkan korona virüs mücadelesini kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Kovid19 vakalarının son günlerde büyük bir yükselişe geçtiği ilçede durumun ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Sındırgı’da Kovid19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da yükselişe geçti. İlçe genelinde de tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı.

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