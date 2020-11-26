Balıkesir'de 11 yaşındaki Hasan Taha bisiklet cambazı oldu

Burhaniye ilçesinde, 5 yaşından beri bisiklete binen 11 yaşındaki Hasan Taha Özavcı bisiklet cambazı oldu. Cumhuriyet meydanında bisikletiyle gösteri yapan Özavcı, bisiklete binerken insanlara dikkat ettiğini söyledi.

Nadir Tolun Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Hasan Taha Özavcı, bisikletiyle yaptığı hareketlerle takdir topladı. Cumhuriyet meydanında tek tekerlek üzerinde giden Hasan Taha, ilgi odağı oldu. 5 yaşından beri bisiklete bindiğini anlatan Özavcı, hareketleri kendi gayreti ile öğrendiğini söyledi. Bisiklete binmeyi sevdiğini söyleyen Hasan Taha Özavcı, “2009 doğumluyum. 5 yaşımda bisiklet sürmeye başladım. 5 sene boyunca hareketleri kendim öğrendim. Kendim yaptım. 5 yaşımdan bu yaşıma kadar akrobatik hareketler yapıyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bu hareketleri yaparken, insanlara dikkat ediyorum” dedi.

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