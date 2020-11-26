Çatıya çıktı, itfaiye ve jandarma ekipleri indirdi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çatıya çıkıp inmeyen kişiyi, itfaiye ile jandarma ekipleri indirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Kısıkçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. isimli kişi çıktığı çatıda mahsur kalınca, jandarma ve itfaiye ekipleri kişiye yardım edilerek aşağıya indirdi.

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