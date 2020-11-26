Burhaniye’de ot yangınında kavak ağaçları zarar gördü

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Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangınında kavak ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesine giden yolun kenarında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, iki adet kavak ağacı da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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