Balıkesir Derbisine Covid-19 darbesi

TFF 1.ligin 11.haftasında oynanacak olan Bandırmaspor Balıkesirspor derbisi öncesi her iki kulüpten açıklanan Covid19 vakaları maçın önüne geçti.

Önceki günlerde Bandırmaspor 9 oyuncusunun Covid19 testinin pozitif olduğunu açıklarken bir açıklamada Balıkesirspor cephesinden geldi. KırmızıBeyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 oyuncusunun ve personelinin testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. 2 takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 17'ye ulaşırken hangi oyuncuların testlerinin pozitif olduğu ise belirtilmedi. Pazar günü oynanacak olan yerel derbide iki takımda birçok oyuncusunda yoksun bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor.

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