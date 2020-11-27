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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 499 bin oldu

İHA

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 499 bin oldu

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Ekim ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 499 bin 785 adet araç olduğunu açıkladı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye'de Ekim ayında 114 bin 426 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir' de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 499 bin 785 olduğu açıklandı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 238 bin 505 oldu.

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