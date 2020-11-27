Balıkesir'de turşu fabrikasında yangın

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Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Sındırgı ilçesinde faailiyet gösteren turşu fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haliil Güner´e ait turşu fabrikasının imalat bölümünde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik bidonların da alev almasıyla büyüyen yangına, Balıkesir Büyüksehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Gurup Amirliği ekipleri ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Fabrikada soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın sırasında yükselen siyah duman, görenleri korkuttu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Sındırgı Necip KARATUNA

2020-11-27 14:05:09



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