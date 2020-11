Balıkesir’in somut olmayan kültür değerleri kayıt altına alınacak

Balıkesir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yönetiminde gerçekleşecek “Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları” isimli projenin protokol imza töreni düzenlendi. Projeyle Balıkesir ili genelinde sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalara, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ile el sanatları gelenekleri araştırılarak gün yüzüne çıkarılacak.



“Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi” kapsamında Balıkesir’in 20 ilçesinde destanlar, halk hikayeleri, atasözleri, masallar, fıkralar ile meddah, kukla, halk tiyatrosu, nişan, düğün, doğum Nevruz gelenekleri, geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi, dokumacılık ve halk mimarisi gibi konularda araştırmalar yapılacak. Birçok kurum ve kuruluşun içinde yer aldığı projede unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş konuların gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı: “Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan bir kültür yapımız var”

Projenin protokol imza töreninde yapılan sunumun ardından proje destekçileri arasında yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı yaptığı bilgilendirmede, “Sayın valimizin ilimize geldikten sonra bize ilk talimatlarından biri bu olmuştur. Balıkesir’in halk kültürüyle ilgili bu alandaki çalışmalarını yapalım demiştir ve biz de bu konuda çalışmalara başladık. Projenin ortakları olan kurumlarla görüştük. Bu konuyla ilgili bir alt yapı çalışması yaptık ve olabileceği kanaatine vardır. Daha sonra bu konuları zaman zaman Sayın Valimizle değerlendirdik ve bugünkü aşamaya geldik. İnşallah hayırlı olur. Balıkesir’de Kafkaslardan, Balkanlardan ve Orta Asya’dan gelen çok geniş bir kültür yapısı var. İnşallah bunun sonucunu biz gelecek nesillere aktaracağız diye değerlendiriyorum” diye konuştu.



BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir: “Halk kültürü ögeleri bizim mirasımızdır”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geleceği inşa edebilmek için geçmişi bilmek ve bugünü de anlamak zorundayız. Tarihin en güçlü modern sesleri, en güçlü geleneklerden doğmuştur. Gelenek; kuşaktan kuşağa devir alınan, içselleştirilerek yaşanan, hayat şartlarıyla uyumlu hale getirilen tarihsel ve kültürel mirastır. Halk kültürü ürünleri içinde saygıyı, aklı ve tecrübeyi barındırmaktadır. Bu miras tarih çizgisinde yürüyen insanoğlunu tecrübe ile donatır ve ona belirsizlik ve kararsızlıklarla mücadele gücü verir. Bireye düşen ise bu bilgiyi keşfetmek ve kendi hayatına uyarlamaktır. Toplumu oluşturan bireylerin bir arada olma isteklerinin temel nedeni ortak anılarının olduğunu bilmeleridir. Halk kültürü ya da diğer adıyla somut olmayan kültürel miras ögeleri bizim ortak anılarımızdır. Bir efsanede, bir türküde, dokunmuş olan bir kilimde hepimiz aynı ortak anıya sahip olduğumuzu hissederiz. Balıkesir kurum olarak bizim kimliğimizdir. Balıkesir’in geleceğini inşa edebilmek için toplumun ortak anılarına bakmalı ve bu gününü daha iyi anlamalıyız” ifadelerini kullandı.



BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Şehirle bütünleşmek en büyük hedefimiz”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da yaptığı konuşmada, “Balıkesir Üniversitesi olarak kaliteli eğitimin ve kaliteli bilim üretiminin yanı sıra şehrimizle bütünleşmek bizim üniversite olarak en büyük hedefimiz. Bu nedenle şehrimizde yapılacak her protokolde, her çalışmada yer almak şehrimizle bütünleşmenin bir parçası olarak görüyor ve bu durumdan da mutluluk duyuyoruz. Sayın Valimizin himayelerinde gerçekleşecek olan bu çalışmaya Balıkesir Üniversitesi olarak üniversitenin nitelikli akademisyenleri olarak katkı sunacağız. Sadece fiziki yapıların geliştirilmesi değil, bu tür projelerinde çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Somut olmayan kültürel mirasın ortaya konması, tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda projeyi çok anlamlı buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Geçmişteki yaşadıklarımız unutulmaya başlandı”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise projenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Ben inanıyorum Anadolu’daki 1000 yıllık kadim tecrübemizin bulguları bizim bu coğrafyamızda, bizim yöremizde var. Çünkü gelinlerin yanlarında götürdükleri çeyiz de, Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Asya’dan insanların mübadele veya başka sebeplerden dolayı bizim şehrimizde çok güzel yaşattıkları soyut mirasımız var. Yağlı güreş bunların bir tanesi ama kilimlerimizdeki desenlerimizden yemek kültürümüze kadar çok farklı oyun türlerimize kadar coğrafyamız içerisinde medeniyetimizin temsil edildiği, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar gelmiş ve hala yaşatılan ananelerimizde, örflerimizde devam eden kültürel mirasımız devam ediyor. Bunlar unutulmaya yüz tutmadan, gerçek manada unutulmasına fırsat vermeden gelecek nesillere aktarmalıyız. İnsanlar 300 yıl önce nasıl yaşıyorsa 300 yıl sonra da çok ufak tefek değişikliklerle yine kılıçla, yine atla yaşamışlar. Ama 20 ve 21’inci yüzyıldaki değişim artık hafızalarda ve gelenek olarak yaşanan şeylerin unutulmasına sebep olacak düzeye geldi. Balıkesir’de hep birlikte somut olmayan kültürel mirasımızı araştırıp, gün yüzüne çıkarılarak kaleme alıp yeni nesillere böyleydi böyle yapıyorduk diyebileceğimiz hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.



Vali Hasan Şıldak: “Balıkesir kültür zenginliği olan bir vilayet”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırması Projesi’yle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Projedeki amaç durum tespiti yapmak, geçmişten bize intikal etmiş olan değerlerimizi, somut olmayan kültürel mirasımızı ki Balıkesir bu manada bu geniş coğrafyada her alanda olduğu gibi kültür yönünden de çok zengin bir vilayet, potansiyeli çok yüksek, çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel çeşitliliği olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyayı kayıt altına almak bizim boynumuzun borcu. Bu kaydı inşallah en sağlıklı bir şekilde, bilimsel yöntemlere uygun olarak gerçekleştireceğiz ve gelecek kuşaklara, yeni nesillere de kalıcı bir eser olarak sunmuş olacağız. Heyecan verici bir çalışma olduğunu ben tekrar vurgulamak istiyorum. Pandemi koşullarında nasıl uygulanacak diye sorulacak olursa projenin önemli bir hazırlık aşaması olacak. Biz pandeminin koşulları elverene kadar, yani alan çalışmaları başlatmamız için uygun ortamı sağlayana kadar hazırlık dönemini gerçekleştirmiş olacağız. Ben projenin ilimize, kültür dünyamıza ve bütün Balıkesir’e hayırlı olmasını diliyorum.”



Protokol imza altına alındı

Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ve GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender işbirliği protokolünü imzalandı.

