CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka: “Kadın hakkını savunmak demokrasiyi savunmaktır”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası nedeniyle Balıkesir’e geldi. Partili kadınlarla birlikte Toplu Taşıma Merkezi’nden Ali Hikmet Paşa Meydanı’na kadar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere sessiz yürüyüş gerçekleştiren Nazlıaka, kadın haklarını savunmanın demokrasiyi savunmak olduğuna vurgu yaptı.

Balıkesir’deki tüm erkek ve kadınları eşitlik konusunda birlikte hareket etmeye çağıran CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye’nin her yerinde şiddet görmüş kadın ve ailelerine psikolojik ve hukuki destek verdiklerini dile getirdi.



“Kadın hakkı aynı zamanda insan hakkı demektir”

Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda kadına yönelik şiddet konusunda basın açıklaması yapan Nazlıaka şunları söyledi:

"Bugün buraya gelme sebebimiz olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'nda eşitlik adına da birkaç şey söylemek isterim. Öncelikle kadın mücadelesinin sadece kadınların vereceği mücadele olmadığını iletmek isterim. Çünkü kadın hakları aynı zamanda insan hakkı demektir. Kadın hakkını savunmak aynı zamanda demokrasiyi savunmak demektir. İşte biz de demokrasinin beşiği olan Balıkesir’de tüm erkeklerin ve tüm kadınların eşitlik mücadelemizde bizlerle yan yana olmaya davet ediyorum."



“Her üç kadından biri şiddet görüyor”

"Ne yazık ki ülkemizde her üç kadından biri şiddet görüyor" diyen Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Gün geçmiyor ki bir kadın katliamı yaşamayalım. Bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak tüm şiddet mağduru kadınların ve ailelerinin yanında yer alıyoruz. Onlara gerekirse psikolojik destek, gerekirse hukuki destek, gerekirse sığınma evi gibi çeşitli konularda dayanak olmaya çalışıyoruz. Ama şunu çok net olarak görüyoruz; buluşmalarda aileleri yalnız bırakmadığımızda katilleri cesaretlendirecek bazı yargı kararları çıkıyor ve adeta şiddet görmüş kadınlar o şiddeti hak etmiş gibi bir takım savunmalar yapılıyor. Sırf eve geç gitti diye, sırf kırmızı ruj sürdü diye, sırf kahkaha attı diye, sırf yemeğe az tuz koydu diye şiddet uygulayan erkeğe tahrik indirimi uygulanıyor. Sırf mahkemede efendi durdu diye, sırf kravat taktı diye erkeğe iyi hal uygulanıyor. İşte bu eşitsizlikle ve adaletsizlikle hep birlikte mücadele edeceğiz. Madem burası hakkın, hukukun, adaletin kenti, madem burası demokrasinin kenti o halde buradan hep birlikte haykıralım; cesaret biziz, emek biziz, azim biziz, o halde gelecek de bizlerin ellerinde yükselecek. Hep birlikte adil, eşit, laik, demokratik bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’ya Balıkesir ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı, CHP Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Şener, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, belediye meclis üyeleri ve partili kadınlar eşlik etti.

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