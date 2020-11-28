Burhaniye'de metruk ev yandı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde metruk ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Burhaniye ilçesi Memiş Mahallesi'ndeki Sezai Kalay´a ait metruk evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek, çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-11-28 13:56:39
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