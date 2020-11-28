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CHP´li Nazlıaka: Kadına yönelik şiddet eşitsizlikten beslenir

DHA

CHP´li Nazlıaka: Kadına yönelik şiddet eşitsizlikten beslenir


Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Balıkesir´in Ayvalık ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında açılan sergiyi gezdi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilçede CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve yönetimi tarafından karşılandı. Nazlıaka, CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı´nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açtığı sergiyi gezdi.
Aylin Nazlıaka yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet eşitsizlikten beslenir. Ülkemizde her üç kadından biri şiddet görüyor. Şiddetin türleri vardır. Dolayısıyla şiddet deyince bunu sadece fiziksel ve cinsel şiddet olarak düşünmemek gerekir. Bu pandemi döneminde kadınlara yönelik ekonomik şiddet daha da artmıştır. Bugün cennet Ayvalık´tayız. Burası gerçekten çok özel ve güzel bir kent. Biz tüm kentlerimizde eşitliğin yükseldiği, laikliğin, demokrasinin, adaletin hakim olduğu, cumhuriyet değerlerine sahip çıkılan bir Türkiye inşası için çalışıyoruz. Bunu kız kardeşlik ruhu içinde, kadın dayanışmasıyla hem de demokrasiye inanan tüm erkeklerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Ayvalık´taki bu anlamlı sergi için çok teşekkür ediyor, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığın artması, şiddetin son bulması, bir kız kardeşimizin dahi ayağının taşa takılmadığı, gözünden yaş akmadığı günler yaşanmasını istiyorum. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın Cumhuriyet" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2020-11-28 14:26:13

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