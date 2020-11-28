Balya'nın üç mahallesi kısmen karantinaya alındı

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca, Kadıköy ve Çarmık kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Kadıköy ve Çarmık Mahallesi'nde bazı kişilerin hanelerinde Kovid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla adı belirtilen mahallelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20’den itibaren hane bazında karantina altına alındı. İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ilıca, Kadıköy ve Çarmık sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.