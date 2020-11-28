Manyas’ta motosiklet kazası: 1 ölü

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– Balıkesir’in Manyas ilçesinde motosikletiyle karayolunda bulunan levhaya çarpan genç hayatını kaybetti.

Kulak Mahallesi’nde bulunan büyükbaş hayvanlarına bakmak için Yeni Mahalle’den motosikletiyle yola çıkan Merkez Çıray (30), motosikletin kontrolünü kaybederek ManyasBandırma karayolunun 1. Kilometresinde yol kıyısında bulunan trafik levhasına çarptı. Yoldan geçenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildiği, ancak Çıray'ın Manyas Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdiği açıklandı. Evli olan gencin cenazesi detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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