Balıkesir'de trafik havadan denetlendi

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Balıkesir'de jandarma trafik timleri araç yoğunluğunun yaşandığı BalıkesirSındırgı karayolunda araçları helikopter ile havadan denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı AltıeylülBigadiçSındırgı (D55509) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timleri helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 325 araç denetlenirken, 16 araca 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı ve çeşitli suçlardan arama kaydı olan 1 şahıs yakalandı.

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