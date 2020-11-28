Balıkesir'de trafik havadan denetlendi

Balıkesir'de jandarma trafik timleri araç yoğunluğunun yaşandığı BalıkesirSındırgı karayolunda araçları helikopter ile havadan denetledi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı AltıeylülBigadiçSındırgı (D55509) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi.
Jandarma Trafik Timleri helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 325 araç denetlenirken, 16 araca 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı ve çeşitli suçlardan arama kaydı olan 1 şahıs yakalandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.