Bandırmaspor taraftarından meşale şov

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TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan RH BandırmsporAE Balıkesirspor maçı öncesinde Bandırmaspor taraftarları meşalelerle takımlarını stada uğurladı.

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Bandırmaspor Balıkesirspor maçı öncesinde kentte renkli görüntüler oluştu. Maçtan bir gün önce kentteki bir otelde kampa çekilen Bandırmaspor'u, bordobeyazlı taraftarlar stada meşaleler eşliğinde uğurladı. Müsabakaya bir saat kala otelden ayrılan bordobeyazlı kafile, İnönü Caddesi'nden geçtiği sırada yaklaşık 100 kişilik taraftar topluluğu caddenin her iki tarafına sosyal mesafeyi gözeterek dizildi. Taraftarlar takım otobüsünün geçtiği anlarda meşaleleri yakarak marşlar söyleyip renkli görüntüler oluşturdu.

Bandırmaspor maçın oynanacağı 17 Eylül Stadı'na gelişinde de coşkuyla karşılandı.

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