TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Balıkesirspor: 0

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TFF 1. Lig’in 11. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 10 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar

1. dakikada kaleci Zülküf ile karşı karşıya kalan Ezeh'in vuruşunda top auta çıktı.

7. dakikada Halilovic’in ortasında ceza sahası içinde Pote’nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

35. dakikada Serna’nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Pote’nin kafa vuruşunda top Vukovic’te kaldı.

66. dakikada Serna’nın ortasında ceza sahası içinde Erkan topu filelere gönderdi. 10



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Şengül xx

RH Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx, Mickael Franck Pote xxx, Erkan Taşkıran xxx (Doğan Can Davas dk. 69 x), İshak Çakmak xx, Guy Lucien Michel Landel xx, Onur Akbay xxx, Ruben Rayos Serna xx (Mert Ali Atakulu dk. 90+4 ?), Emir Halilovic xx, Lacina Traore x (Fırat Arıkan dk. 79 ?)

Yedekler: Bora Onay Ergin

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Balıkesirspor: Andrija Vukovic x, Berat Aydoğdu x, Serdar Güncü x (Bosse Adam Cedric Kore dk. 79 ?), Celal Emir Dede x, Uğur Aygören x, Anıl Taşdemir x (Abraham Nwankwo dk. 88 ?), Batuhan İşçiler xx, Antonio Mrsic x, Birol Parlak x, Ezeh x, Cumali Bişi x

Yedekler: Şahin Bayram, Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Oltion Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Gol: Erkan Taşkıran (dk. 66) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Antonio Mrsic, Uğur Aygören, Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Cumali Bişi (Balıkesirspor), Mickael Frank Pote, Onur Akbay, Feyyaz Belen (Bandırmaspor)

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