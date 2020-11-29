Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı



Fatih Emrah ERDOĞANRamazan FİLİZ/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ve Dursunbey ilçelerine bağlı 4 kırsal mahalle, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Edremit ilçesi kırsal Ortaoba, Bostancı ve Yolören mahalleleri ile Dursunbey ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Edremit ve Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Ortaoba, Bostancı ve Yolören mahallelerinde koronavirüs vakalarının çok miktarda olması ve devam etmesi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, pozitif vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve pozitif vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bir emre kadar 29.11.2020 tarihi saat 12.00´den itibaren hane bazında karantinaya alınmaları kararlaştırıldı." DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ

2020-11-29 16:16:37



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